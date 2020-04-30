Сотрудницу российской полиции уволили из-за плана по нарушителям карантина

В Новосибирске уволили начальницу отдела участковых городского управления МВД Елену Устинову, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Полиция начала служебную проверку после обнародования аудиозаписей из WhatsApp, на которых женский голос, принадлежащий, по сведениям проекта «Омбудсмен полиции», Устиновой, требует от правоохранителей «работать до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов».

Начальница участковых ссылается на постановление руководителя управления МВД по Новосибирской области Юрия Стерликова. Он уволился после разгоревшегося скандала с планом, однако начальник пресс-службы ведомства не связывал отставку с произошедшим.

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