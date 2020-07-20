В МИД пообещали «что-нибудь придумать» в ответ на санкции США против Кадырова

Россия ответит на решение США о том, чтобы внести главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — пообещала она.
Ранее стало известно, что Госдепартамент внес Кадырова в черный список: на него наложат санкции, в частности запретят въезд на территорию США, хотя это уже предусмотрено ранее введенными санкциями в отношении него. Главу Чечни обвиняют в нарушениях прав человека в республике.
В декабре 2018 года на заседании постоянного Совета ОБСЕ представили доклад о нарушении прав человека в Чечне. В частности, в документе говорится о пытках представителей ЛГБТ-сообщества, которых, по данным автора доклада, содержали в секретных тюрьмах и лишали юридической помощи.
Ответственным за происходящее в Чечне назвали Рамзана Кадырова. Кроме того, в докладе подчеркнули, что действующий в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди детей побуждает к необоснованным преследованиям представителей ЛГБТ-сообщества.