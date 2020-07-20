В Москве-реке нашли тело младенца

Тело младенца было найдено в Москва-реке в подмосковном Лыткарино. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело было обнаружено недалеко от гидротехнического шлюза. По предварительной информации, его могло течением принести из Москвы. Возраст погибшего составляет несколько месяцев.

По информации телеканала, сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют, есть ли связь между гибелью этого ребенка со смертью младенца, которого обнаружили в начале июля около моста Лужники. Кроме того, правоохранители проверяют, есть ли связь между гибелью детей и делом врачей-акушеров, которых обвинили в торговле детьми.

23 июня в московской квартире на Аргуновской улице нашли пятерых кричащих младенцев. Самому младшему из них было шесть дней, самому старшему — четыре месяца. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске были обнаружены документы на усыновление двух младенцев на китайском языке. Позднее в Москве задержали новых фигурантов дела о торговле младенцами. Таким образом, в деле о найденных в квартире суррогатных младенцах уже восемь врачей.