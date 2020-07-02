В Москве-реке нашли тело новорожденного

В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика. Об этом сообщила старшая помощница руководителя управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, передает РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, родителей ребенка ищут.

По данным агентства «Москва», тело заметили прохожие. Как пишет Telegram-канал Mash, возраст младенца составляет примерно три месяца. На его теле не нашли видимых повреждений. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии женщина родила ребенка прямо на улице, положила его в пакет и оставила под кустом. В итоге младенец скончался от переохлаждения. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Она объяснила свои действия тем, что у нее нет денег на содержание ребенка и она еще не устроила личную жизнь, а также признала вину.

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