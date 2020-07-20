Бенгальские тигры схлестнулись в битве и попали на видео

В национальном парке Рантамбор, расположенном на юго-востоке индийского штата Раджастхан, два бенгальских тигра схлестнулись в битве на глазах у туристов. На видео с животными обратил внимание таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел 15 октября 2019 года. Экскурсовод Хансрадж Гурджар (Hansraj Gurjar) снял на видео, как тигр подкрался к собрату и напал на него. Между животными началась напряженная битва, исход которой остался неизвестен. Оба противника ловко перехватывали первенство и шли в наступление. Под конец ролика один из тигров попытался закончить битву и зарычал на сородича.

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Видео оборвалось на моменте, когда хищники скрылись за деревьями. 16 июля 28-летний фотограф Харша Нарасимхамурти (Harsha Narasimhamurthy), который также присутствовал при битве, поделился с Daily Mail кадрами противостояния и описал свои эмоции.

«У меня совершенно не было слов, я дрожал от страха и не мог поверить, что эта невероятная сцена из мира дикой природы происходит прямо на моих глазах, — рассказал Гурджар. — Многие хвалят эти снимки, но для меня важнее, что я видел все это вживую».

Ранее в национальном парке Рантамбор подрались тигрица и ее дочь. Кадры с животными принадлежат фотографу дикой природы — 61-летнему Парагу Бхатту (Parag Bhatt) из города Мумбаи.

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