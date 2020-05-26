Разъяренная тигрица и ее дочь схлестнулись в битве за территорию

В Национальном парке Рантамбор, расположенном на юго-востоке индийского штата Раджастхан, тигрица и ее дочь схлестнулись в битве. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кадры с тигрицами принадлежат фотографу дикой природы — 61-летнему Парагу Бхатту (Parag Bhatt) из города Мумбаи. На снимках разъяренная самка тигра по кличке Нур (Noor) бьется с дочерью, прозванной Сулатаной (Sulatana). Очевидец уточняет, что напряженное противостояние длилось не больше 20 секунд. По его мнению, пара билась за территорию и лидерство.

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Бхатт, который уже как 15 лет занимается фотосъемкой, увидел подобную схватку впервые. «Эта дуэль навсегда останется в моей памяти, — подчеркнул он. — То, что произошло тогда, идет в противоречие с тем, что я видел во время бесчисленных поездок в дикую природу. Обычно я наблюдал, как матери опекают и охраняют свое чадо. На этот раз картина, развернувшаяся перед моими глазами, лишила меня дара речи!»

Сулатана первая начала противостояние, подкравшись к матери сзади. «Нур стояла на узкой тропе, даже не подозревая, что сзади к ней крадется дочь. В мгновение ока Сулатана бросилась на мать. Последовала 20-секундная битва. Я до сих пор слышу их рычание каждый раз, когда вспоминаю о перебранке», — рассказал Бхатт.

В итоге ни одна из диких кошек не пострадала. Нур сдалась и покорно ушла прочь, пояснил фотограф.

В прошлом году сообщалось, что в зоопарке Дублина амурская тигрица по кличке Тундра случайно убила своего детеныша. Смотрители парка стали свидетелями произошедшего благодаря видеокамере, установленной в вольере.

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