Названы первые города России для запуска международных авиаперелетов

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить из шести крупных российских городов. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Такое предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько, пишет газета «Известия».

Города были выбраны исходя из географического принципа: в каждом макрорегионе будет выделен один аэропорт (исключение составит Москва, где заработают все три аэропорта московского авиаузла), через который смогут летать и жители соседних субъектов Российской Федерации. «Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», — объяснил представитель крупного российского аэропортового холдинга.

Список стран, с которыми первыми разрешат авиасообщение, будут согласовывать Роспотребнадзор, Росавиация и МИД с территориальными подразделениями Роспотребнадзора выбранных городов. Впоследствии он будет пополняться на основе оценки Роспотребнадзором эпидемиологической обстановки.

Так, если авиасообщение будет с другими странами будет восстановлено 1 августа, российские аэропорты, не отнесенные к внутригосударственным хабам, смогут принимать рейсы из-за границы не ранее середины августа.

10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что процесс снятия ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти страны будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Кроме того, российским гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения, а также ухода за родственниками.