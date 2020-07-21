Топ-менеджер «Самоката» рассказал о бизнесе в 1990-е

Сооснователь сервиса доставки «Самокат» Вячеслав Бочаров рассказал о ведении бизнеса в 1990-е годы. Своим опытом он поделился в шоу «Точка роста».

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«С самого начала мы пытались строить большую компанию, и понимали, что это может стать большим бизнесом. Вопрос, когда он случится, и доживем ли мы до этого, и правильно ли мы выбрали путь? Первый мой подход к подобной штуке случился в 1991 году», — рассказал бизнесмен.

Топ-менеджер уточнил, что начинал с торговли прохладительными напитками на дороге в центре Москвы. «На пересечении Покровки с Садовым кольцом стоял ларек, в котором продавались "Пепси-кола" и "Фанта". И по Москве вот-вот начинались пробки. Это было лето. Мы с моим товарищем покупали в ларьке "Пепси-колу" за 19 рублей, продавали ее тут же на светофоре за 25 рублей», — вспоминает он.

По словам Бочарова, вскоре у него появились конкуренты и начали делать то же самое. «Но у меня появилась открывалка и снова стал королем светофора», — рассказал он, вспомнив, что затем появилась и импровизированная сумка-холодильник. «В нее помещалось четыре бутылки вместо двух, которые я мог взять в руки и они не нагревались. И это вообще порвало все что можно», — добавил он.

По словам Бочарова, строя бизнес, нужно понимать, что рано или поздно его начнут копировать. «Вопрос в скорости твоих изменений, что ты можешь делать быстро и вопрос в технологиях, которые ты применяешь», — заключил он.

«Самокат» — сервис доставки продуктов на дом за 15 минут, работает в Москве и Санкт-Петербурге. В фирме работает порядка шести тысяч курьеров, в день выполняется 50 тысяч заказов.