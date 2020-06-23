Президент России Владимир Путин упростил жизнь «офшорным» компаниям, зарегистрированным в низконалоговых юрисдикциях. Об этом глава государства заявил во время телевизионного обращения к россиянам, трансляцию которой вела «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

речь идет о контролируемых иностранных компаниях (КИК), которые были введены в российское правовое поле в 2015 году. Ими считаются компании и холдинги, в которых российским резидентам — физическим и юридическим лицам — на праве собственности принадлежит не менее 25 процентов.