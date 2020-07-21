Покупатели обругали Converse за продажу грязных кроссовок

Американская компания Converse выставила на продажу кроссовки, дизайн которых имитирует грязную обувь, и подверглась критике со стороны пользователей. Возмущенные комментарии появились в Twitter.

В ассортименте бренда появились низкие кеды модели Chuck Taylor в двух цветах: сером и синем. В описании к товару говорится, что с помощью специальной технологии Dirty Wash на обувь нанесли пятна и краску, которая имитирует грязь, чтобы придать им винтажный вид. Стоимость одной пары на сайте марки составляет 70 фунтов стерлингов (6293 рубля).

Покупатели Converse обругали новые кеды бренда и выразили свое возмущение в социальных сетях. «Converse на самом деле продают грязные кроссовки за 70 фунтов — это смешно», — написала пользовательница с ником @ItsDopeBoy. «Я никогда не пойму моду. Зачем бренды продают грязную обувь?» — подчеркнула @caseynashx. «Converse, может я отправлю вам свои старые грязные кеды, а вы заплатите мне? Какой бред», — пошутила @heyitsk_stew.

В мае 2018 уродливая обувь знаменитостей вызвала негодование поклонников. Звезды начали надевать «Папины кроссовки» Triple-S модного дома Balenciaga и подверглись критике со стороны фанатов. В конечном итоге критики прозвали кроссовки ugly shoes («уродливые кроссовки»).