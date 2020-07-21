Трампа упрекнули в невозможности говорить с Путиным на равных

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон оценил возможность главы государства вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным на равных. Об этом он рассказал в эфире телеканала WPTV, передает ТАСС.

Болтон упрекнул Трампа в том, что он не обладает достаточной подготовкой для того, чтобы говорить с Путиным на равных. Он выразил уверенность, что президент США уступает лидеру России в умении мыслить стратегически.

Болтон заявил, что если усадить кого-то подобного Путину за стол с одной стороны, а с другой стороны Трампа, «сравнительно плохо осведомленного, мало учившего историю, не имеющего четкого представления о том, как он хочет вести разговор», то это не будет честной борьбой.

В июне Болтон заявил, что Путин готовится к встречам лучше, чем его американский коллега. По его словам, Путин знает людей, с которыми разговаривает, держит в голове желаемые цели и обдумывает свои слова. «Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Трампом», — сказал Болтон.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал подчиненный.