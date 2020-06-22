В США Путина поставили в пример Трампу

Президент России Владимир Путин готовится к встречам лучше, чем его американский коллега Дональд Трамп. Об этом в эфире ABC News заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.

По его словам, Путин знает людей, с которыми разговаривает, держит в голове желаемые цели и обдумывает свои слова. «Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Трампом», — сказал он.

18 июня Болтон заявил, будто Путин убежден, что может с легкостью манипулировать Трампом. Он выразил предположение, что российский президент совсем не беспокоится из-за американского коллеги. По его мнению, Путин — умный и жесткий политик, который не видит серьезного противника в Трампе. В то же время глава Белого дома — «потрясающе неосведомленный» человек, которым легко манипулируют иностранные коллеги.

В январе журналисты The Washington Post выяснили, что Трамп хотел встретиться с Путиным до своей инаугурации. При этом его желание было настолько сильным, что он прервал разговор с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, когда он может встретиться с российским коллегой.

По утверждению репортеров, после первой встречи с российским лидером Трамп объявил себя «экспертом по России».

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник. После этого он написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Президент США назвал книгу сборником лжи.

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