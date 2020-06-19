Кремль опроверг «игру Путина на Трампе как на скрипке»

Президент России Владимир Путин не может играть на президенте США Дональде Трампе «как на скрипке». Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова о манипулировании американским лидером. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 19 июня.

«Нет, Путин не может играть на Трампе как на скрипке. Не считает американского коллегу таковым», — сказал Песков.

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Так он прокомментировал заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что российский лидер может манипулировать американским коллегой.

Ранее в эфире ABC News Болтон также назвал Трампа «потрясающе неосведомленным» человеком, которым легко манипулировать. Путина он охарактеризовал как умного и жесткого человека, который не видит в Трампе серьезного противника и может «сыграть его [Трампа] как на скрипке».

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник. После этого он написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Президент США назвал книгу сборником лжи.

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