Стало известно о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации

Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до своей инаугурации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отрывки из книги двух журналистов The Washington Post, которая поступит в продажу 21 января.

Желание Трампа, как указывается в книге, было настолько сильным, что он прервал разговор с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, когда он может встретиться с Путиным. Журналисты также пишут, что после первой встречи с российским президентом американский лидер объявил себя «экспертом по России».

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Впервые Путин и Трамп встретились в июле 2017 года. Встреча прошла в Гамбурге в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20). На беседу лидеров двух стран было отведено примерно полчаса.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. В первые сто дней президентства он стал самым непопулярным лидером за 65 лет. Опрос был проведен телеканалом ABC News и газетой The Washington Post. Свое исследование провели также телеканал NBC и издание The Wall Street Journal. Согласно их данным, не одобряют деятельность Трампа 54 процента американцев. Одобрили работу президента США только у 40 процентов респондентов.

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