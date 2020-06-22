Болтон рассказал об «умирающем» от нехватки общения с Путиным Трампе

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину из-за сильного желания провести переговоры после большого перерыва. Эту информацию раскрывает в своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Трамп позвонил Путину 3 мая [2019 года], потому что, как он сказал без видимых на то оснований, Путин "умирал", чтобы поговорить с ним. На самом деле, это Трамп "умирал" от желания поговорить, так как у него не было реального разговора с Путиным со времени инцидента в Керченском проливе, который вынудил отменить двустороннюю встречу в Буэнос-Айресе на G20», — рассказывает Болтон. Он добавил, что из-за нехватки информации из России Трамп «бесцеремонно снял мораторий» на общение с российским лидером, который должен был действовать до освобождения украинских кораблей и экипажей.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией. Трамп после этого решил отменить встречу с Путиным в Аргентине. Моряки вернулись на Украину в рамках обмена в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что в той же книге Болтон раскрыл слова Трампа в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите G20 в 2018 году. По мнению американского лидера, пророссийский президент Украины мог бы быть полезным в предотвращении Третьей мировой войны.

Президент США Дональд Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Американский лидер объяснил это серьезными ошибками, которые допускал советник. После этого он написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Президент США назвал книгу сборником лжи, а правительство США намеревается подать на автора в суд, чтобы лишить его доходов от продажи — его обвиняют в раскрытии огромного количества секретной информации.

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