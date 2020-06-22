Кремль прокомментировал мемуары Болтона

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал

выходящие в печать мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 22 июня.

«В российской практике большая часть опубликованной там информации относится к материалам для служебного пользования, но это не дело Москвы», — сказал он.

Ранее фрагменты еще не опубликованной книги Болтона вызвали возмущение со стороны Белого дома. Министерство юстиции попыталось запретить публикацию, однако суд не нашел оснований для изъятия и уничтожении мемуаров.

Между тем президент США Дональд Трамп считает, что Болтон обнародовал секретную информацию «в огромных количествах». Американский лидер заявил, что бывший советник должен «заплатить очень большую цену за это».

В мемуарах, в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году.

Джон Болтон был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года.

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