Болтон попросил суд защитить его мемуары от нападок Министерства юстиции

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обратился к федеральному суду с просьбой отклонить попытку Министерства юстиции запретить публикацию его мемуаров. Об этом сообщает The Hill.

По мнению адвокатов Болтона, Министерство не может обосновать свои нападки на книгу. Бывший советник посчитал их лишь достойным сожаления предлогом, призванным скрыть политические усилия по подавлению мемуаров. Болтон отрицает то, что он не согласовал с властями текст книги на наличие информации, которая может быть секретной.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что книга Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» — это сборник лжи. По словам Трампа, книга — набор «выдуманных историй, предназначенных для того, чтобы представить его в плохом свете».

Ранее стали известны некоторые фрагменты из книги Болтона, которая поступит в продажу на следующей неделе. В частности, бывший советник пишет, что Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году и не хотел предоставлять военную помощь Украине. Также Болтон раскрыл, что глава государства интересовался, входит ли Финляндия в состав России, и не знал, что Великобритания является ядерной державой.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге много неправды, а также содержится секретная информация. Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров из-за раскрытия секретной информации.

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