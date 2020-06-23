Болтон рассказал о желании Трампа отменить санкции по «делу Скрипалей»

Президент США Дональд Трамп хотел отменить санкции против России по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

«Санкции критиковали как недостаточно жесткие, Трамп протестовал против любых санкций по этому поводу. В конце концов, перед саммитом в Хельсинки он одобрил их, но объявление отложил до конца саммита. (...) Узнав о том, что они объявлены, Трамп хотел их отменить», — пишет Болтон.

Ранее 23 июня госсекретарь США Майк Помпео сравнил книгу Болтона с раскрытием информации, которое организовал в 2013 году бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден. Как считает Помпео, обнародование таких данных — угроза и вред Америке.

В мемуарах Болтона, в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, идет речь о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

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