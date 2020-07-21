Российским Су-27, Су-30 и Су-35 заменят двигатели

В России создается универсальный двигатель, который может быть установлен на истребители четвертого поколения Су-27, Су-30 и Су-35, передает РИА Новости заявление управляющего директора Уфимского моторостроительного производственного объединения Евгения Семивеличенко.

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По его словам, над силовым агрегатом работают в Опытно-конструкторском бюро имени А. Люльки. Разработка позволит заменить старый двигатель на универсальный без доработки планера истребителя. На таком силовом агрегате планируется использовать для «получения более высоких технических характеристик» узлы предыдущих двигателей.

В июле президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney заявил, что разрабатываемый компанией в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных.

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