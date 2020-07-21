Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан

Жители престижного пригорода австралийского Сиднея вынужденно покинули свои дома из-за береговой эрозии. Волны разбили берега настолько, что некоторые особняки начали буквально сваливаться в океан. Об этом сообщает CNN.

Опасная ситуация сложилась в поселении Уамберал в штате Новый Южный Уэльс. Дорогие дома, построенные вдоль местного пляжа, пострадали от природного явления — береговой эрозии, обусловленной изменениями климата. Местные жители еще несколько лет назад, после сильных штормов 2016-го, обращались к властям с просьбой о строительстве противонагонной дамбы — она могла бы защитить берега.

В настоящее время эвакуироваться пришлось резидентам более чем 40 домовладений. В минувшие выходные, во время отлива, они спешно покинули элитные особняки. На сборы жителям дали два часа. Пока неизвестно, удастся ли им вернуться. Власти уже распорядились об отключении канализации и газоснабжения в особо опасной зоне. Она огорожена забором.

Вынужденные переселенцы винят в произошедшем чиновников. Те в свою очередь заявляют, что не возражают против строительства защитных сооружений.

Ранее, в июне, директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что у человечества есть шесть месяцев, чтобы избежать глобальной климатической катастрофы.

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