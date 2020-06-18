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Назван последний шанс избежать климатической катастрофы

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Директор Международного энергетического агенства (МЭА) Фатих Бироль назвал время, которое есть у человечества, чтобы избежать климатической катастрофы и предотвратить возвращение к прежнему уровню выбросов парниковых газов. Согласно эксперту, последний шанс будет упущен через шесть месяцев. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно МЭА, в ближайшие несколько месяцев власти разных стран по всему миру планируют потратить до девяти триллионов долларов для спасения экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это определит развитие экономики на ближайшие три года, и именно в это время, считает Бироль, должны быть приняты меры по резкому и постоянному падению уровня выбросов. В противном случае целевые показатели Парижского соглашения 2015 года окажутся недостижимыми.

Выбросы углекислого газа в апреле сократились, в среднем, на 17 процентов по сравнению с прошлым годом, но с тех пор вновь возросли на пять процентов.

В соответствии с Парижским соглашением 2015 года почти 200 стран обязались ограничить повышение средней температуры поверхности Земли менее чем на два градуса Цельсия и, по возможности, до 1,5 градуса Цельсия. Для этого необходимо уменьшать выбросы углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива на 7,6 процента ежегодно. Однако до сих пор серьезных мер для этого принято не было.

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