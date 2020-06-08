В Сибири зафиксировали тепловой рекорд

Сеть климатического мониторинга Европейского союза зафиксировала в мае рекордное повышение температуры в Сибири, где находится вечная мерзлота. Об этом сообщает издание Science Alert.

Отмечается, что температура воздуха в Западной Сибири повысилась на десять градусов выше среднего. При этом аномальные показатели столбика термометра прослеживались еще с начала года. Сам май 2020 года оказался жарче на 0,63 градуса Цельсия, чем в среднем за 1981-2010 годы. Наиболее высокие температуры были зафиксированы в некоторых частях Аляски, Европы, Северной Америки, Южной Америки, в Африке и Антарктиде.

Во всем мире средняя температура за двенадцать месяцев до мая 2020 года почти на 1,3 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. В соответствии с Парижским соглашением 2015 года почти 200 стран обязались ограничить повышение средней температуры поверхности Земли менее чем на два градуса Цельсия и, по возможности, до 1,5 градуса Цельсия. Для этого необходимо уменьшать выбросы углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива на 7,6 процента ежегодно.

Вечная мерзлота в российских и канадских лесах содержит до 1,5 триллиона тонн углекислого газа — примерно в 40 раз больше текущих ежегодных выбросов. Если из-за таяния мерзлоты эти объемы парникового газа высвободятся, то катастрофическое изменение климата станет неизбежным.

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