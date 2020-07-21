Кремль прокомментировал фото Кадырова с пулеметами для Помпео

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал фотографию главы Чечни Рамзана Кадырова с пулеметами в руках, которую политик опубликовал в качестве ответа на заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении его в черный список. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 21 июля.

По словам Пескова, россияне имеют право на законных основаниях хранить и носить огнестрельное оружие.

Ранее во вторник Рамзан Кадыров предложил Майклу Помпео посетить республику, чтобы поговорить и выяснить, «кто какие права нарушает». 20 июля Помпео обвинил Кадырова в нарушении прав человека в республике.

Ранее Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале снимок с пулеметами, который сопроводил подписью: «Помпео, мы принимаем бой». Глава Чечни также предложил американским властям ввести санкции не только против его жены и двух дочерей, но и 12 других его детей.