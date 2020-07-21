Главврач запертых на ночь в морге российских медсестер уволилась

Главный врач Архангельской центральной районной больницы в Башкирии, медсестер которой заперли на ночь в морге, уволилась. Информацию об этом подтвердили в Минздраве республики, передает издание Proufu.ru.

Издание уточнило, что главврач Людмила Хатмуллина уволилась по собственному желанию.

В мае сообщалось, что двух медсестер Архангельской центральной районной больницы под угрозой увольнения и уголовного преследования заперли на ночь в морге, так как они контактировали с пациентом с коронавирусом. Медсестры рассказывали, что к ним приставили охранников, чтобы никто не сбежал. Они жаловались, что в боксе в морге нет горячей воды, отопления, душа и мыла, но «больше всего угнетал запах трупов».

Хатмуллина утверждала, что медсестер отправили в изолятор в БАК-лаборатории, которая находится в одном здании с моргом. В Минздраве Башкирии тоже опровергли информацию о том, что медсестер заперли в морге, заявив, что женщин отправили в специальный изолятор, в котором есть «хорошие условия: душ, туалет, кровати».

По данным на 21 июля, в России выявлено 783 328 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.

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