В Минздраве опровергли данные о запертых в морге медсестрах

В Минздраве Башкирии опровергли информацию о том, что медсестер Архангельской центральной районной больницы (РЦБ) поместили на карантин в морг. На самом деле женщин отправили в специальный изолятор для контактировавших с коронавирусом, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати», — добавили в пресс-службе. По данным ведомства, изолятор находится в одном здании с моргом, но это разные помещения с отдельными входами.

Ранее сообщалось, что нескольких контактировавших с зараженными коронавирусом медсестер РЦБ заперли в морге. Женщины пожаловались на отсутствие душа, отопления и горячей воды. Больше всего, по их словам, угнетал трупный запах в помещении. При этом они добавили, что к ним приставили охрану, чтобы никто не сбежал из изоляции.

Главврач больницы Людмила Хатмуллина также отмечала, что морг и БАК-изолятор, куда их поместили, находятся в разных помещениях, и запах из одного в другое не распространяется. Кроме того, режим работы больницы и изолятора согласован со всеми необходимыми инстанциями.

В России, по последним данным, зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 107 тысяч человек, 3388 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 8,1 миллиона тестов на коронавирус.

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