Российские медики показали пролежни и раны от многочасовых смен в масках

Косметический бренд Dove выпустил видеоролик с подборкой портретов медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом. На их лицах — многочисленные пролежни и даже раны, образовавшиеся после многочасовых смен в масках и защитных очках. О запуске рекламной кампании в поддержку медиков сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фотографии медиков показаны в ролике без комментариев, подписаны только их имена. Так, у попавшего в видео аспиранта Марата на переносице образовалась рана от ношения маски, у остальных медработников — пролежни. Все герои видео выглядят изнуренными, у них заметны мешки и синяки под глазами.

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«Сейчас, как никогда, настоящая красота проявляется в мужестве — мужестве врачей. В это непростое время наши мысли обращены ко всем медицинским работникам: мы переживаем за вас больше, чем когда бы то ни было», — приводит пресс-служба кампании слова бренд-менеджера Денизы Мелик-Аветисян.

Ранее медсестра одной из больниц Владимирской области показала тяжелые ожоги, полученные в результате ношения костюма химзащиты. По словам медработницы, в учреждении, где она работает, медперсонал заставляют надевать одноразовые костюмы химзащиты по несколько раз. Чтобы продезинфицировать костюмы, их замачивают в хлорке. «Благодаря этому имеем химический ожог 2-й степени», — подписала медсестра выложенные фотографии, на которых запечатлены ожоги на ее лице.

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