Российская медсестра показала тяжелые ожоги после ношения костюма химзащиты

Российская медсестра, работающая в одной из больниц Владимирской области, показала тяжелые ожоги, которые получила после ношения костюма химзащиты. Соответствующие снимки девушка разместила в своем Instagram-аккаунте.

По словам россиянки, в медучреждении, где она работает, врачей и другой медперсонал заставляют надевать одноразовые костюмы химзащиты по несколько раз. При этом, чтобы продезинфицировать костюмы, их замачивают в хлорке.

«Благодаря этому имеем химический ожог 2-й степени», — подписала медсестра выложенные фотографии, на которых запечатлены ожоги на ее лице.

В какой именно больнице работает девушка, не уточняется.

2 мая сообщалось, что врач скорой помощи Александр Шулепов, работавший в Новоусманской больнице в Воронежской области, выпал из окна медучреждения, где он проходил лечение после того, как у неги диагностировали коронавирус. Отмечалось, что до этого Шулепов жаловался, что его заставляют работать даже после того, как у него нашли инфекцию, а также рассказывал, что медиков не обеспечивают средствами защиты и не тестируют на коронавирус.

В середине апреля фельдшер скорой помощи из Новосибирска заявил, что заразился коронавирусом от пациентки из-за нехватки средств защиты, в частности респираторов. По его словам, инфекционные бригады, которые должны выезжать к гражданам с подозрением на коронавирус, были плохо оснащены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!