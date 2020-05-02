Коронавирус выявили у 14 медработников российской больницы

Коронавирус выявили у 14 медработников закрытой на карантин Краснокутской районной больницы в Саратовской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Олег Костин. Его слова приводит РИА Новости.

Больница была закрыта на карантин по предписанию Роспотребнадзора после смерти пациента с подозрением на COVID-19.

«Мы вовремя ввели карантин. На сегодняшний день пришли анализы, 14 медицинских работников имеют положительный результат на COVID-19. Десять человек, которые находились на карантине, движутся в сторону Саратова. В перинатальном центре мы специальное отделение для них организовали. Четыре человека оставались на дому, где и остались под наблюдением», — сказал Костин.

Он пояснил, что состояние зараженных относительно удовлетворительное. По его словам, инфицированы только медсестры и младший медицинский персонал, врачей среди них нет.

По последним данным, в Саратовской области заражены 535 человек. Девять человек умерли, выздоровели 95.

29 апреля сообщалось, что более 70 медиков с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли за время эпидемии в России.

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