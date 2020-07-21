Иностранцы объяснили нежелание ехать в Россию

Иностранцы назвали причины нежелания ехать в Россию. Результаты опроса, проведенного среди путешественников сервисом Туту.ру, публикует «Турпром».

Как следует из ответов, для большинства европейцев решающим моментом стало то, что Россия не относится к направлениям для популярных среди них коротких поездок. Туристы пояснили, что предпочитают посещать новую страну на один-два дня и желательно на своей машине. Потому больше всего для этого подходят граничащие с ними государства.

На втором месте оказалось отсутствие информации о России — многие признались, что просто не знают, зачем им лететь в страну и как провести в ней время.

Третьей причиной, которую назвали путешественники, стало отсутствие уверенности в безопасности вне туристических маршрутов. Четвертое место заняли сложности с получением виз и составлением плана поездок, а пятое — языковой барьер, поскольку многие считают, что россияне не говорят на английском или любом другом языке.

Также многие путешественники назвали недостатками отдыха в России некачественный сервис и слабо развитую инфраструктуру.

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В свою очередь большинство опрошенных россиян (45 процентов) заявили, что не ездят за границу из-за своего финансового состояния. Также барьером становится отсутствие загранпаспорта или виз (20 процентов), незнание языков (10 процентов), страх заболеть или перелета (по девять процентов соответственно), чужой менталитет (четыре процента) и страх потеряться в другой стране (три процента).

Ранее сообщалось, что половина россиян пожаловалась на отсутствие накоплений и нехватку денег на отпуск из-за пандемии коронавируса. Как следует из опроса онлайн-сервиса бронирования отелей Tvil.ru, в этом году от летнего отдыха отказался каждый второй россиянин, а пятая часть респондентов призналась, что денег им в этом сезоне хватит «разве что только на поездки по области».

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