В популярной у россиян стране обрушились цены на отдых

Греческие отели ввели крупные скидки на отдых во время пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает Kathimerini.

По данным греческого портала, в июле в отелях на курортах страны обрушились цены на проживание — бронь номеров стоит на 25 процентов ниже обычного, а некоторые гостиницы сделали постояльцам 40-процентные скидки. Кроме того, гостям предлагают дополнительные бонусы в виде бесплатных услуг или повышения категории номеров.

Как отмечается, выгодные предложения действуют с целью привлечения туристов после открытия границ, поскольку спрос на отдых все равно остается «низким и непредсказуемым».

Греческие отельеры признались, что в условиях пандемии им приходится работать по недельным тарифным планам и менять их в зависимости от ситуации в стране. «Цены колеблются, как если бы они были акциями на бирже», — заявил один из них журналистам издания, отметив, что нагрузка в отелях в любом случае остается низкой.

Ранее сообщалось, что Греция стала одной из самых желанных у россиян стран для путешествий после открытия международного авиасообщения. Также популярными направлениями оказались Италия, Испания, Португалия, Турция и Таиланд.

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