Четыре сросшихся котенка успешно перенесли операцию по разделению

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Ветеринар в турецком городе Инеболу, провинция Кастамону, успешно провел операцию по разделению четырех сросшихся котят. На видео с котятами обратил внимание сайт New York Post.

Несколько строителей обнаружили кошку, которая родила четырех сросшихся от кончиков хвостов котят. Они принесли животных ветеринару Мухаммету Кодуроглю (Muhammet Coduroğlu).

Кодуроглю и его коллеги провели операцию по разделению котят. По меньшей мере один из них не сможет нормально ходить. «Мы частично ампутировали лапу одному из котят, чтобы разделить их. В любом случае, конечность не функционировала», — сказал ветеринар.

Животные успешно перенесли операцию и восстанавливаются дома у нового хозяина в городе Чаталзейтин, который приютил всех котят и их мать.

Ранее сообщалось, что в Риме врачи детской больницы разделили сросшихся головами сестер в ходе сложнейшей операции. Близнецы родились в Центральноафриканской Республике 29 июня 2018 года с редчайшим осложнением: они срослись головами и имели общие критически важные кровеносные сосуды.