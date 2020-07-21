Мужчина обвинил кота в беременности своей жены

Пользователь сайта Reddit обвинил кота во второй беременности своей жены. На его историю обратило внимание издание The Sun.

Мужчина рассказал, что у них с женой родился первый ребенок в прошлом году. Они хотели завести второго, однако из-за того, что беременность прошла с многочисленными осложнениями, а также в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, решили отложить это на потом. Пара предохранялась только с помощью презервативов: женщина перестала пить противозачаточные таблетки, так как хотела похудеть.

Однако несмотря на то, что секс был защищенным, супруга пользователя все равно забеременела. Некоторое время он не мог понять, в чем дело, а потом проверил ящик, в котором хранились презервативы. Рядом с ними лежали ушные палочки, с которыми очень любит играть кот. Питомец заметил любимую игрушку, вытащил упаковку с палочками и заодно презервативы. Он поиграл с ними и проделал в них несколько отверстий, что и стало причиной беременности хозяйки.

«Наш кот — злой гений. Я и правда считаю, что этот рыжий засранец умнее, чем наш годовалый ребенок. Он проникает куда угодно, вообще куда угодно. Его не может остановить ни захлопнутая дверь, ни закрытый ящик», — пожаловался автор поста. Пользователь пошутил, что не может дождаться дня, когда расскажет эту историю будущему ребенку.

Ранее сообщалось, что в Китае женщина подала в суд на опоздавшего разносчика презервативов. Он доставил заказ на восемь минут позже обещанного, и китаянка и ее молодой человек уже занялись незащищенным сексом. В итоге женщина забеременела.