Разносчик презервативов не успел предотвратить беременность и попал под суд

В китайском городе Сучжоу, провинция Цзянсу, женщина подала в суд на опоздавшего разносчика презервативов. Об этом сообщает AsiaOne.

В августе женщина по имени Су заказала презервативы в онлайн-сервисе, который гарантирует доставку в течение 20 минут. После этого она приняла душ, но вскоре получила сообщение, что курьер задерживается из-за плохой погоды.

Он доставил заказ на восемь минут позже обещанного. К тому времени презервативы уже не требовались: Су и ее молодой человек не утерпели и занялись сексом без контрацепции.

В сентябре женщина обнаружила, что беременна. После этого она подала в суд на курьера и потребовала, чтобы он заплатил ей 30 тысяч юаней (270 тысяч рублей), компенсировал медицинские расходы и другие траты, связанные с вынашиванием ребенка. «Если бы он пришел вовремя, всего этого не было бы», — говорит Су.

В 2015 году сообщалось о драке двух учителей из-за того, что один из них украл у другого презерватив. Оставшийся без средств контрацепции обнаружил пропажу во время интимного момента со своей спутницей.

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