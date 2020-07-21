Малайзию призвали сжалиться над беженцами-мусульманами и не бить их палками

В ряде правозащитных организаций призвали Малайзию пожалеть мусульманских беженцев рохинджа из Бангладеш и пересмотреть назначенное им наказание в виде тюрьмы или ударами палками. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что мусульманские беженцы и мигранты считали Малайзию гостеприимной страной в отличие от Бангладеш, где у них были суровые условия во временных лагерях. В реальности многие из незаконно прибывших в апреле, включая детей, получили тюремные сроки до 7 месяцев или наказание в виде ударов палками. Отмечается, что тюремные сроки также грозят еще девяти женщинам. Организация Amnesty International охарактеризовали приговоры как «жестокие и бесчеловечные» и призвала власти Малайзии пересмотреть решение.

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Более 730 тысяч представителей мусульман-рохинджа бежали в 2017 году в Бангладеш из Мьянмы. Беженцы рассказывали об этнических чистках, убийствах без суда и изнасилованиях — все это якобы учиняла армия страны. В Мьянме в ответ на обвинения в геноциде заявили, что информация о бесчинствах выдумана — солдаты, по словам властей, проводили антитеррористическую операцию, а рохинджа сами нападали на них.

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