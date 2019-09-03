Власти Бангладеш выселят беженцев-мусульман на необитаемый остров

Власти Бангладеш собираются переселить на необитаемый остров Бхасан Чар около 100 тысяч представителей народа рохинджа, бежавших из соседней Мьянмы. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Корреспондент DW побывал на острове и рассказал, что там почти достроили целый город для беженцев — реализация проекта заняла около полутора лет. Для будущих жителей острова предусмотрены простые, но достаточно просторные бетонные дома, полицейские участки, медицинские учреждения и убежища, в которых им предстоит скрываться от непогоды. Со временем поселение увеличат, и оно сможет вместить до 400 тысяч человек.
По мнению экспертов, с которыми консультировались авторы материала, будущие поселенцы столкнутся со стихийными бедствиями: на плоском острове, находящемся в открытом океане, негде укрыться от циклонов, которые происходят все чаще из-за изменения климата. Бхасан Чар появился из моря примерно 20 лет назад, и, как полагают некоторые специалисты, может быть снова затоплен.
Власти Бангладеш утверждают, что учитывают все возможные риски и принимают меры предосторожности. Многие беженцы им не доверяют: они боятся стихии, а также не хотят быть изолированы от окружающего мира, но, как отмечает DW, государство настроено весьма серьезно.
«Если они не захотят поехать по своей воле, то, возможно, мы их заставим», — сказал журналистам министр иностранных дел страны Абул Калам Абдул Момен. Он также заявил, что в планы властей не входит участие ООН в мероприятиях по переселению рохинджа.
Более 730 тысяч представителей этой мусульманской народности бежали в Бангладеш из соседней Мьянмы в 2017 году. Беженцы рассказывали об этнических чистках, убийствах без суда и изнасилованиях — все это, по их словам, учиняла армия страны. В Мьянме в ответ на обвинения в геноциде заявили, что информация о бесчинствах выдумана — солдаты, по словам властей, проводили антитеррористическую операцию.