Азиатскую страну заподозрили в прикрытии бесчинств военных

Длительное отключение связи сразу в нескольких районах Мьянмы с большой вероятностью может использоваться для сокрытия грубых нарушений прав человека вооруженными силами. Об этом заявила спецдокладчик ООН Янги Ли, передает в понедельник, 24 июня, Reuters.

По ее словам, мобильная связь и интернет отключены в части штатов Ракхайн (Аракан) и Чин, туда также не допускают представителей СМИ и ограничивают деятельность гуманитарных организаций. «Я боюсь за всех находящихся там гражданских лиц, — отметила Ли. — Мне сообщили, что армия Мьянмы сейчас проводит "операцию по зачистке", которая, как мы знаем, может служить прикрытием для грубых нарушений прав человека в отношении населения».

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По данным местного оператора связи Telenor Group, временно отключить интернет-услуги приказало министерство транспорта и связи. Делается это из-за операции правительственных войск, которые ведут борьбу с повстанцами: последние, как считается, «используют интернет для координации незаконных действий». В то же время сами военные указывают, что не стоят за подобным блэкаутом и не располагают информацией об отключении связи.

Спецдокладчик отметила, что в регионе с конца 2018 года идет конфликт между правительственными войсками и повстанцами из «Араканской армии» — преимущественно буддистского населения Ракхайна, которое борется за большую автономию для региона. Противостояние уже привело к перемещению по меньшей мере 35 тысяч человек.

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в нынешнем обострении конфликта используется тяжелое вооружение, наносятся авиаудары и проводятся обстрелы с боевых вертолетов, обе стороны несут серьезные потери. К настоящему времени есть достоверные сведения о вертолетной атаке в поселении Минбия 19 июня, отмечается в заявлении Ли. При этом на следующий день повстанцы обстреляли военный корабль возле Ситуэ.

Ситуация в Ракхайне привлекла к себе всеобщее внимание в 2017 году после того, как оттуда в Бангладеш бежали около 700 тысяч мусульман-рохинджа. Беженцы рассказывали об этнических чистках, бессудных убийствах и изнасилованиях. Власти Мьянмы заявляли, что это выдумки и преувеличения, ведь они всего лишь борются с террористами, нападающими на местных силовиков.

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