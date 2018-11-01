Бежавших от геноцида мусульман вернут на родину

Беженцев народности рохинджа, мигрировавших из Мьянмы в Бангладеш, вернут на родину, сообщает The Guardian.

Страны договорились о репатриации рохинджа, несмотря на предупреждение ООН о том, что мьянмарские власти продолжают проводить политику геноцида в отношении мусульманской народности.

Во вторник, 30 октября, прошла встреча министров иностранных дел двух стран, на которой они утвердили конкретный план репатриации. Отмечается, что процесс возвращения рохинджа в Мьянму начнется в середине ноября. Ранее попытки вернуть мусульман на родину уже предпринимались, однако безуспешно.

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В конце августа ООН выпустила доклад, в котором говорится, что военнослужащие Мьянмы совершали массовые убийства и групповые изнасилования представителей мусульманского народа рохинджа с намерением геноцида.

По данным независимой международной миссии ООН по установлению фактов преступлений в Мьянме, действия армии в отношении рохинджа были непропорциональны реальным угрозам. В докладе подчеркивается, что доказательств для расследования и привлечения высокопоставленных лиц к ответственности достаточно.

В августе 2017 года боевики-рохинджа напали на правительственные войска, чтобы привлечь внимание к положению своего народа. Ответом стали массовые зачистки деревень. В итоге в Бангладеш бежали около 720 тысяч человек.

Рохинджа — народ, проживающий в основном в штате Ракхайн в Мьянме. Его представители исповедуют ислам и считают себя коренным населением региона. Большинство бирманцев-буддистов полагают, что рохинджа переселились в Бирму из Бангладеш в годы британского владычества. Нынешний режим Мьянмы пытается вытеснить их в соседние страны или ассимилировать. Власти считают, что рохинджа — боевики, терроризирующие мирное население и пытающиеся распространить радикальные взгляды на местных последователей Пророка.

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