Дикие обезьяны обрушили стену и убили мать и четырех детей

В индийском городе Шахджаханпур дикие обезьяны расшатали стену жилого дома и погубили мать и четверых детей. Об этом сообщает издание Times of India.

Вечером в четверг, 16 июля, в доме 45-летней жительницы Индии Шабнам (Shabnam) сломался вентилятор. Тогда женщина и шесть ее детей решили лечь спать во дворе своего дома, чтобы спастись от жары.

Утром в пятницу, 17 июля, на спящую семью внезапно обрушилась кирпичная стена их дома и раздавила насмерть Шабнам и четырех детей. Виновниками происшествия стали приматы, которых привлекло дерево гуавы, росшее во дворе дома. В попытке достать плоды обезьяны расшатали стену здания, что и привело к ее обрушению.

Сотрудники местной полиции сообщили, что еще два ребенка получили легкие травмы. Они добавили, что мальчикам оказали бесплатную медицинскую помощь и вскоре им выплатят денежную компенсацию в размере 400 тысяч рупий (380 тысяч рублей).

Ранее сообщалось о павиане, который сбросил человека с четвертого этажа. Пострадавшего успели вовремя доставить в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.