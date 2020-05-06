Обезьяна на велосипеде попыталась похитить ребенка и попала на видео

Обезьяна на велосипеде подъехала к ребенку в индонезийском городе Сурабая и попыталась похитить его. На видео с обезьяной обратил внимание телеканал ABC 7.

В субботу, 2 мая, выступавшая с группой уличных артистов обезьяна подъехала на велосипеде к ребенку, который сидел на скамейке с двумя взрослыми. Животное спрыгнуло с велосипеда и схватило ребенка за одежду, после чего протащило его несколько метров по улице.

Когда обезьяна отпустила ребенка, он поднялся, отряхнулся и вернулся к скамейке. Ребенок отделался несколькими царапинами, однако сильно испугался.

Ранее сообщалось, что в Калуге житель многоэтажки вышел на балкон и обнаружил там макаку. Оказалось, что обезьяна вместе с полусотней своих сородичей была конфискована у контрабандистов, которые пытались нелегально провезти животных из Таиланда в Россию.

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