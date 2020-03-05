Голодные обезьяны напали на машину в поисках еды и попали на видео

Две голодных обезьяны в индийском штате Андхра Прадеш обманулись прозрачным лобовым стеклом автомобиля и напали на него в поисках еды. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Водитель снял видео с двумя обезьянами, которые увидели пачку печенья на приборной панели машины. Приматы не понимали, что их отделяет от лакомства прозрачное лобовое стекло и пытались лизать его, отталкивая друг друга.

Одна из обезьян отломала стеклоочиститель. После этого водитель испугался за состояние машины, открыл окно и кинул животным пачку печенья.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Сидней сбежали три павиана: самец, которому хотели сделать вазэктомию, и две самки из его стаи. Павианы воспользовались неисправностью автомобильного замка, открыли дверь и вырвались на свободу.

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