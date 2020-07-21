В Москве умерли 19 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус. Возраст умерших не уточняется. Накануне сообщалось о 17 умерших. Всего с начала эпидемии в Москве умерли 4350 человек.

Оперативный штаб посоветовал при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением. Также в оперштабе призвали вызвать на дом врача.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 783 328 заболевших. За предыдущие сутки было зафиксировано 153 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 580 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 21 июля превысило 14,77 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период пандемии скончались 611 599 инфицированных, более 8,3 миллиона человек выздоровели.