В Москве умерли 17 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 17 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус. Возраст умерших не уточняется. Накануне сообщалось о 15 умерших. Всего с начала эпидемии в Москве умер 4331 человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 5940 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, впервые с апреля в стране выявили менее 6 тысяч новых случаев коронавируса. Большинство из них в Москве, Ханты-Мансийском АО и Свердловской области. Зафиксировано 85 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 258 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах.