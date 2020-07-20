Российский иммунолог посмеялся над ношением масок на улице

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал смешным идею ношения медицинских масок на улице, поскольку риск заразиться коронавирусом на открытом воздухе минимален. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, для того чтобы заболеть, человек должен вдохнуть так называемую заражающую дозу, которую на улице получить сложно. «Люди кашляют, выдыхают этот вирус, а ветер все уносит. На улице, на пляже ношение масок — это смешно. Другое дело — находиться в помещении при скоплении людей, там маски нужны», — сказал Жемчугов.

Он также отметил, что риск заражения можно свести к минимуму, если не экономить и включать в общественном транспорте вентиляцию на полную мощность. В метро, по его словам, следует также следить, чтобы в вагонах не было большого скопления людей.

Ранее стало известно, что россияне в целом стали реже носить маски и перчатки в общественных местах. Так, согласно результатам исследования Wanta Group, доля жителей городов-миллионников, носящих средства защиты в продуктовых магазинах, уменьшилась с 86 до 81 процента по сравнению с последней неделей июня. В парках маски и перчатки носят 14 процентов опрошенных против 18 процентов в июне. В салонах красоты этот показатель упал с 60 до 52 процентов.

С 12 мая в Москве действует обязательный масочный режим, согласно которому жители города должны быть в масках и перчатках, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах.