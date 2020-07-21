МСП Банк поддержал «Белевские сладости»

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл компании «Белевские сладости» из Тульской области кредит на сумму 12,6 миллиона рублей по ставке 2 процента годовых на 6 месяцев. Средства предоставлены на развитие производства. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка, где подчеркнули, что кредит по ставке 2 процента можно полностью списать, если субъект МСП, пострадавший из-за распространения коронавируса, сохранит 90 процентов штата.

«Наше предприятие успешно преодолело временные сложности, возникшие в период пандемии COVID-19: снижение спроса на отдельные виды продукции, нестабильные платежи подрядчиков, сбои в поставках сырья. Сейчас мы уже восстановили прежние объемы производства, получаем новые заказы и, благодаря сохраненному коллективу, надеемся на дальнейший устойчивый рост предприятия», — отметил генеральный директор компании «Белевские сладости» Саак Саакян.

Ранее МСП Банк открыл предприятию кредит на сохранение штата сотрудников на сумму 12,6 миллиона рублей по ставке 0 процентов годовых.

Компания «Белевские сладости» основана в 2011 году в деревне Богданово Белевского района и широко известна как производитель «Белевской пастилы» — уникального десерта. В линейке продукции предприятия — зефир, мармелад, заварная пастила, смоква. Объем выпускаемой продукции составляет более 100 тонн в месяц. Персонал компании насчитывает более 100 сотрудников.

Финансовая поддержка под 2 процента годовых для возобновления деятельности предоставляется компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному ОКВЭД, для средних — по основному ОКВЭД.