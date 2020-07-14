МСП Банк поддержал пострадавшие из-за пандемии компании на 2,5 миллиарда рублей

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 июня 2020 года одобрил более 2,5 миллиарда рублей финансовой поддержки под 2 процента годовых с возможностью полного списания кредита при сохранении 90 процентов штата для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших из-за распространения коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития («программе 8,5 процента»), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.

Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2 процента можно полностью списать, если компания сохранит 90 процентов штата. При сохранении 80 процентов штата списывается 50 процентов кредита.

«Программа кредитов под 2 процента — один из наиболее эффективных инструментов, посредством нее мы решаем широкий спектр вопросов, в том числе задачи по сохранению занятости, восстановлению экономической деятельности, возобновлению работы предприятий. Она появилась очень своевременно в непростой для нашей экономики период и с самого начала была востребована», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Обеспечение в размере 85 процентов от суммы основного долга по кредитному договору предоставляет ВЭБ.РФ. «ВЭБ.РФ активно задействован в реализации правительственных мер поддержки предприятий, предоставляя поручительства под льготные кредиты на возобновление деятельности. Для организаций развития было важно помочь предприятиям пройти наиболее острую фазу сжатия спроса, сохранить занятость и быстрее перейти и к этапу восстановления и развития», — ранее подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.