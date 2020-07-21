Мужчина пять дней выживал на крыше дома после наводнения

В индийском штате Бихар мужчина забрался на крышу дома, чтобы спастись от наводнения, и несколько дней ожидал спасения. Видео, снятое очевидцем, опубликовано на сайте Newsflare.

Пострадавшего обнаружил представитель местных властей, приплывший в затопленный район на моторной лодке, чтобы оценить масштабы бедствия. Как выяснилось, мужчине пришлось выживать на крыше в течение пяти дней.

В результате разлива реки Гандак были затоплены прибрежные деревни. Под водой оказались сотни домов, не менее 250 человек были эвакуированы.

В 2018 году сообщалось, что в Великобритании 102-летний мужчина три дня просидел на крыше собственного дома. По всей видимости, он забрался туда по приставной лестнице, чтобы поправить телевизионную антенну, и не смог спуститься.