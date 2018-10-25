Столетний гонщик залез на крышу и застрял на три дня

В британском городе Бигбери-он-Си, графство Девон, долгожитель три дня просидел на крыше собственного дома. Об этом сообщает BBC News.

Исчезновение 102-летнего Рона Истона (Ron Easton) заметила женщина, которая регулярно доставляла ему газеты и молоко. Она обратила внимание, что бывший гонщик, в свое время известный под именем «Рон — сто миль в час», не тронул две бутылки с напитком, чего прежде никогда не случалось.

Не дождавшись реакции на стук в дверь и телефонные звонки, обеспокоенная женщина обратилась к владельцу соседнего магазина. Тот прислал ремонтника, который обнаружил долгожителя на крыше. По всей видимости, он забрался туда по приставной лестнице, чтобы поправить телевизионную антенну, и не смог спуститься.

Престарелого мужчину доставили в больницу на вертолете, его состояние стабильно. Знакомые выражают надежду, что он полностью поправится.

В июне сообщалось, что в Великобритании пожарной команде пришлось снимать с дерева мужчину, который залез на ветку за попугаем и не сумел спуститься. Пока он спускался, птица снова сбежала.

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