Английская лиса застряла между надгробиями на кладбище

В английском городе Ройал-Лемингтон-Спа, графство Уорикшир, освободили лису, которая застряла между надгробиями. Об этом сообщает UPI.

Когда животное нашли, оно сидело на кладбище возле двух больших могильных камней. Лиса сунула морду в узкую щель между надгробиями, но не смогла пролезть дальше. Один из прохожих сообщил о происшествии в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

«Не очень понятно, как она ухитрилась туда попасть, и сколько времени так просидела, но она определенно попала в трудную ситуацию, — говорит инспектор Общества Джорджия Маккормик (Georgia McCormick). — Поскольку нам позвонили в 11 утра, а лисы — ночные животные, она, наверное, была там с ночи».

Маккормик сумела освободить хищника. Убедившись, что лиса не получила травм, она отпустила ее на волю.

В июне сообщалось, что специалисты Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными выпустили газ из раздувшегося ежа.