Спасенный с высокого дерева кот сразу же застрял на другом

В британском графстве Чешир беглый кот, три дня просидевший на одном дереве, сразу после спасения застрял на другом. Об этом сообщает UPI.

Информация о коте, который не может спуститься с верхушки 20-метрового дерева, поступила от местного жителя в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. «Соседи утверждали, что кот застрял на дереве не меньше трех дней назад, — рассказывает сотрудница Общества Лорен Брэдшоу (Lauren Bradshaw). — Меня беспокоило, что все это время у него не было ни еды, ни воды».

По ее словам, дело осложнялось тем, что дерево располагалось в овраге. Из-за этого к нему было трудно подобраться. На помощь пришел местный арборист — специалист по обслуживанию и уходу за деревьями. По словам Брэдшоу, когда он полез за котом, тот запаниковал и перепрыгнул на соседнее дерево, без труда спустился с него и скрылся в саду неподалеку.

Вскоре в Общество поступил новый вызов о коте на дереве. Судя по приметам, это было то же самое животное. За ним снова отправилась Брэдшоу. «Я пошла на крики и вижу — действительно, он. Сидит на другом дереве! Я глазам не поверила, — говорит она. — К счастью, оно было не таким высоким, так что я смогла добраться до него при помощи своей лестницы и приманить его едой».

В 2017 году сообщалось, что полиция американского города Ньюпорт, штат Орегон, отреагировала на сообщение о коте, сидящем на дереве с штурмовой винтовкой в лапах. Сотрудники прибыли по вызову и установили, что животное не вооружено, однако у дерева есть ветка, похожая на автомат.

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