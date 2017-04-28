Полиция в Орегоне отреагировала на сообщение о вооруженном винтовкой коте

Полиция Ньюпорта, штат Орегон, получила сообщение о якобы вооруженном штурмовой винтовкой коте, сидевшем на дереве. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает RT.

Инцидент произошел 25 апреля. Сотрудники прибыли по вызову, но оказалось, что животное не вооружено, а в его лапах — ветка, похожая на автомат.

Отчет о произошедшем полиция опубликовала в своем Facebook-аккаунте. «Утренние сообщения о вооруженном коте были необоснованными», — говорится в посте. Также отмечается, что животному «сделали устное предупреждение» о недопустимости появления в общественном месте «с предметом, напоминающим оружие».

В декабре прошлого года сообщалось о коте из американского штата Джорджия, который напал на своего хозяина, открывавшего рождественский подарок.